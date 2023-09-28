Мехрибан Алиева взяла под контроль вопросы, связанные с похоронами Ганиры Пашаевой

Согласно поручению первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, вопросы, связанные с похоронами депутата Ганиры Пашаевой, взяты под контроль.

Согласно поручению первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, вопросы, связанные с похоронами депутата Ганиры Пашаевой, взяты под контроль.

Как передает Report , об этом сказал журналистам дядя покойной Газанфар Пашаев.

По его словам, похороны Г.Пашаевой состоятся завтра на Второй Аллее почетного захоронения.

Напомним, что председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по культуре, депутат Ганира Пашаева скончалась сегодня в отделении интенсивной терапии Центральной клинической больницы, где проходила лечение.

Депутат была помещена в реанимационное отделение Центральной клинической больницы 23 сентября в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

Несмотря на все необходимые меры, принятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь Ганиры Пашаевой, у которой было диагностировано гипотоническое состояние неизвестного происхождения, не удалось.