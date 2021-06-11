Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи со смертью архиепископа Александра

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с кончиной архиепископа Бакинского и Азербайджанского

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с кончиной архиепископа Бакинского и Азербайджанского епархии Русской Православной Церкви Александра (Ищеина).

Как сообщает Report, в тексте публикации на официальной странице в Instagram говорится:

"Архиепископ Бакинский и Азербайджанский, Высокопреосвященный Александр был искренним, добрым, душевно щедрым человеком. Бесконечная преданность своему призванию, заслуги в развитии мультикультуральных традиций и расширении межконфессионального и межцивилизационного диалога снискали ему большую любовь и уважение в Азербайджане. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердце каждого из нас. В этот скорбный день прошу Всевышнего упокоить его душу и ниспослать терпение всем его родным и близким!".