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Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи со смертью архиепископа Александра

Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи со смертью архиепископа Александра Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева  выразила соболезнования в связи с кончиной архиепископа Бакинского и Азербайджанского 
Внутренняя политика
11 июня 2021 г. 10:57
Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи со смертью архиепископа Александра

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с кончиной архиепископа Бакинского и Азербайджанского епархии Русской Православной Церкви Александра (Ищеина).

Как сообщает Report, в тексте публикации на официальной странице в Instagram говорится:

"Архиепископ Бакинский и Азербайджанский, Высокопреосвященный Александр был искренним, добрым, душевно щедрым человеком. Бесконечная преданность своему призванию, заслуги в развитии мультикультуральных традиций и расширении межконфессионального и межцивилизационного диалога снискали ему большую любовь и уважение в Азербайджане. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердце каждого из нас. В этот скорбный день прошу Всевышнего упокоить его душу и ниспослать терпение всем его родным и близким!".

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Aleksandr Atanın vəfatı ilə əlaqədar bağsağlığı verib

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