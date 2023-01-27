Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, в ее публикации на официальной странице в Instagram говорится:

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего соотечественника, старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего во время террористического акта, совершенного сегодня против нашего посольства в Тегеране. Да упокоит Аллах его душу! Молюсь за скорейшее исцеление раненых. Пусть Всевышний оберегает азербайджанский народ!"