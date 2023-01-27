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Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране

Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране.
Внутренняя политика
27 января 2023 г. 14:37
Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, в ее публикации на официальной странице в Instagram говорится:

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего соотечественника, старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего во время террористического акта, совершенного сегодня против нашего посольства в Тегеране. Да упокоит Аллах его душу! Молюсь за скорейшее исцеление раненых. Пусть Всевышний оберегает азербайджанский народ!"

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə terror hücumu zamanı həlak olan mühafizəçinin ailəsinə başsağlığı verib

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