Мехрибан Алиева выразила соболезнования семьям шехидов

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией о шехидах.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией о шехидах.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким солдат и офицеров, погибших в ходе боевых столкновений на государственной границе, возникших в результате очередной военной провокации Армении. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов и ниспошлет терпение их семьям. Желаю скорейшего исцеления раненым. Пусть Всевышний оберегает нашу Родину!".