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Мехрибан Алиева выразила соболезнования семьям шехидов

Мехрибан Алиева выразила соболезнования семьям шехидов Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией о шехидах.
Внутренняя политика
17 ноября 2021 г. 16:18
Мехрибан Алиева выразила соболезнования семьям шехидов
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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией о шехидах.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким солдат и офицеров, погибших в ходе боевых столкновений на государственной границе, возникших в результате очередной военной провокации Армении. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов и ниспошлет терпение их семьям. Желаю скорейшего исцеления раненым. Пусть Всевышний оберегает нашу Родину!".

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Версия на английском языке Mehriban Aliyeva extends condolences to families of martyrs
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva şəhid ailələrinə başsağlığı verib

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