Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с воспитанниками яслей номер 1 в Баку

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ 11 февраля первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева побывала в яслях номер 1 в Насиминском районе Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, исполняющая обязанности главврача яслей Симузар Топчибашева предоставила информацию первому вице-президенту. Было отмечено, что в настоящее время здесь имеются 13 детей в возрасте до трех лет.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева постоянно уделяет внимание детям, лишенным родительской опеки, осуществляет важные проекты для того, чтобы они росли физически и духовно здоровыми, эрудированными, образованными и грамотными. Очередное посещение президентом Фонда Гейдара Алиева яслей в Насиминском районе еще раз демонстрирует с какой чуткостью Мехрибан ханым Алиева относится к его воспитанникам, регулярно интересуется ими. В деятельности руководимого Мехрибан ханым Алиевой Фонда Гейдара Алиева основное место занимают строительство новых и реконструкция уже существующих яслей и детских садов. Все это подтверждает, что Фонд вносит важный вклад в проводимую Азербайджанским государством политику по организации учебно-воспитательной работы с детьми на самом высоком уровне. Фонд Гейдара Алиева на сегодняшний день реализовал ряд важных проектов по решению социальных проблем, охране здоровья детей, лишенных родительской опеки, воспитанию лиц, входящих в эту чувствительную категорию, патриотичными и грамотными личностями.

Отметим, что это здание, построенное в 1930 году, долгие годы не ремонтировалось, из-за чего оказалось в непригодном состоянии. По инициативе Фонда Гейдара Алиева впервые работы по капитальному ремонту и реконструкции в яслях были проведены в 2005 году, а затем в 2014 году. 10 мая 2015 года с участием президента Фонда Мехрибан Алиевой состоялось открытие яслей. Имеющиеся в здании спальня, медицинский кабинет, помещения для занятий по физической культуре, лаборатория оснащены необходимым оборудованием и инвентарем.

Воспитанникам яслей были вручены подарки Фонда Гейдара Алиева.