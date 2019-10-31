Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании

31 октября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.
Как передает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ.
31 октября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.
Как передает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ.
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