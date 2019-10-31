Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании

Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра

31 октября, 2019 18:17

https://report.az/storage/news/2100fc57fb090105f1e4231ccd3e8059/2c26dc6e-377d-40e3-b22f-e60976422cb3_292.jpg 31 октября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон. Как передает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ.

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