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Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании

Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра

31 октября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.

Как передает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ.

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