Мехрибан Алиева: Выражаю глубокую благодарность братской Турции

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поблагодарила братскую Турцию в связи с тем, что башню Атакуле в Анкаре подсветили цветами Государственного флага Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:
"Выражаю глубокую благодарность братской Турции! Наши страны всегда рядом друг с другом – и в радостные дни, и в дни испытаний. В этом наше единство, наша сила! Желаю нашим народам крепкого здоровья, нашим странам - мира и благополучия! Пусть Всевышний хранит наш мир!".