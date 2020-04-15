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Мехрибан Алиева: Выражаю глубокую благодарность братской Турции

Мехрибан Алиева: Выражаю глубокую благодарность братской Турции

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поблагодарила братскую Турцию в связи с тем, что башню Атакуле в Анкаре подсветили цветами Государственного флага Азербайджанской Республики.  

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Выражаю глубокую благодарность братской Турции! Наши страны всегда рядом друг с другом – и в радостные дни, и в дни испытаний. В этом наше единство, наша сила! Желаю нашим народам крепкого здоровья, нашим странам - мира и благополучия! Пусть Всевышний хранит наш мир!".

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