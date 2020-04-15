Мехрибан Алиева: Выражаю глубокую благодарность братской Турции

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева https://report.az/storage/news/d525a4f4518de7319e2fcacd2ab4632c/5a8d501c-6bdd-4693-9267-fbb2e7f48c9a_292.jpg

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поблагодарила братскую Турцию в связи с тем, что башню Атакуле в Анкаре подсветили цветами Государственного флага Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Выражаю глубокую благодарность братской Турции! Наши страны всегда рядом друг с другом – и в радостные дни, и в дни испытаний. В этом наше единство, наша сила! Желаю нашим народам крепкого здоровья, нашим странам - мира и благополучия! Пусть Всевышний хранит наш мир!".