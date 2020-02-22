Мехрибан Алиева удостоена папского рыцарского ордена - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева удостоена Большого креста ордена Пия IX - одного из высших папских рыцарских орденов.

Как сообщает "Report", наградой были отмечены деятельность и вклад Мехрибан Алиевой в продвижение культуры, в том числе при взаимодействии с институтами Святого престола. Орден после аудиенции у Папы Римского Франциска вручил госсекретарь кардинал Пьетро Паролин.

Орден Пия IX был учрежден в 1847 году. Он присуждается за выдающиеся заслуги перед церковью и обществом. Большой крест - особая степень, вручаемая главам государств и высокопоставленным государственным деятелям.

Среди кавалеров ордена - нынешний президент Итальянской республики Серджо Маттарелла, целый ряд бывших глав итальянского государства, включая почетного президента Джорджо Наполитано, а также ряд коронованных особ - король Швеции Карл XVI Густав, великий герцог Люксембурга Анри, короли Испании и Бельгии Хуан Карлос и Альберт II.