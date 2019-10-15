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Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого Васима Мамедалиева

Мехрибан Алиева участвовала в церемонии поминовения видного ученого

15 октября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого-востоковеда, действительного члена Национальной Академии наук Азербайджана, заслуженного деятеля науки, персонального стипендиата президента Азербайджанской Республики Васима Мамедалиева.

Как сообщает Report, первый вице-президент Мехрибан Алиева прибыла в столичную мечеть Тезе-пир для участия в церемонии поминовения академика Васима Мамедалиева.

Мехрибан Алиева встретилась с членами семьи Васима Мамедалиева, от имени президента Ильхама Алиева и от своего имени выразила им глубокое соболезнование.

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