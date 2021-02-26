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Мехрибан Алиева: Такие трагедии как Ходжалинский геноцид не могут предаваться забвению

Мехрибан Алиева: Такие трагедии как Ходжалинский геноцид не могут предаваться забвению Не может быть никаких оправданий зверскому убийству ни в чем не повинных людей
Внутренняя политика
26 февраля 2021 г. 09:51
Мехрибан Алиева: Такие трагедии как Ходжалинский геноцид не могут предаваться забвению
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram сделала публикацию в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Такие трагедии как Ходжалинский геноцид не могут предаваться забвению. Нет и не может быть никаких оправданий зверскому убийству ни в чем не повинных людей! Мы всегда будем беречь правду о тех страшных событиях от любых попыток их исказить. С уважением чту светлую память жертв Ходжалинского геноцида, прошу Всевышнего упокоить души всех наших шехидов".

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Версия на английском языке Mehriban Aliyeva shares post on Khojaly genocide
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva: "Xocalı soyqırımı kimi faciələr unudula bilməz"

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