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Мехрибан Алиева: Совершенные в марте 1918 года зверства - кровавое преступление против всего человечества

Мехрибан Алиева: Совершенные в марте 1918 года зверства - кровавое преступление против всего человечества Мы никогда не забудем горечь этнической чистки, актов терроризма и геноцида
Внутренняя политика
31 марта 2021 г. 12:57
Мехрибан Алиева: Совершенные в марте 1918 года зверства - кровавое преступление против всего человечества
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала публикацию на своей странице в Instagram в связи с Днем геноцида азербайджанцев:

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Сегодня – День геноцида азербайджанцев. Зверства, совершенные в марте 1918 года, являются кровавым преступлением против всего человечества и человечности. И сколько бы лет ни прошло, мы никогда не забудем горечь этнической чистки, актов терроризма и геноцида, беспощадной расправы, которым был подвергнут азербайджанский народ. С чувством глубокой скорби чту светлую память невинных жертв трагедии, прошу Всевышнего упокоить души всех наших шехидов".

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva: "1918-ci ilin mart ayında törədilmiş vəhşiliklər bütün bəşəriyyətə və insanlığa qarşı qanlı cinayətdir"

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