Мехрибан Алиева: Совершенные в марте 1918 года зверства - кровавое преступление против всего человечества

Мы никогда не забудем горечь этнической чистки, актов терроризма и геноцида

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала публикацию на своей странице в Instagram в связи с Днем геноцида азербайджанцев:

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Сегодня – День геноцида азербайджанцев. Зверства, совершенные в марте 1918 года, являются кровавым преступлением против всего человечества и человечности. И сколько бы лет ни прошло, мы никогда не забудем горечь этнической чистки, актов терроризма и геноцида, беспощадной расправы, которым был подвергнут азербайджанский народ. С чувством глубокой скорби чту светлую память невинных жертв трагедии, прошу Всевышнего упокоить души всех наших шехидов".