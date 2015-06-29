Мехрибан Алиева: Служить Родине, родному Азербайджану – величайшая честь

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча с нашими спортсменами, одержавшими победу на первых Европейских играх, их тренерами, представителями спортивной общественности Азербайджана и иностранными партнерами, внесшими вклад в организацию Игр.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга, председатель Организационного комитета первых Европейских игр «Баку-2015» Мехрибан Алиева и члены их семьи.

На церемонии было зачитано Распоряжение Президента Ильхама Алиева от 29 июня 2015 года о награждении Мехрибан Алиевой орденом «Гейдар Алиев» за плодотворную деятельность в развитии культуры, образования, здравоохранения и спорта в Азербайджанской Республике, широкую пропаганду в международном масштабе культурного наследия азербайджанского народа и большие заслуги в организации первых Европейских игр.

Глава государства вручил Мехрибан Алиевой орден «Гейдар Алиев».

Выразив признательность за высокую оценку ее труда, председатель Организационного комитета первых Европейских игр «Баку-2015» Мехрибан Алиева выступила на церемонии:

"Уважаемый господин Президент.

Уважаемый президент Патрик Хикки.

Дорогие спортсмены.

Дорогие друзья.

Дамы и господа.

Еще раз сердечно поздравляю вас с успешным завершением первых Европейских игр и достижениями наших спортсменов. Азербайджан еще раз продемонстрировал миру свое могущество, величие и единство.

Дорогие спортсмены, выражаю вам глубокое уважение и любовь за то, что вы подарили нам радость победы.

Уважаемый господин Президент, от имени каждого из нас выражаю Вам глубокую признательность за столь высокую оценку нашего труда и награждение высокими орденами и медалями Азербайджана. За каждой победой независимого Азербайджана стоят Ваш труд, Ваши знания, Ваша воля. Большое спасибо за то, что сегодня мы являемся гражданами могущественного, стабильного государства, говорящего свое слово и защищающего свои интересы. Большое спасибо за то, что в результате единства Вас и азербайджанского народа наша страна добилась таких невероятных успехов. Большое спасибо за поддержку, оказанную нам в ходе подготовки к Играм. В самые сложные моменты, самые драматические мгновенья Вы были нашей опорой. Ваша вера в нашу страну, наш народ не оставляли никаких сомнений в том, что все будет отлично, и мы вновь добьемся победы. Вы еще раз доказали всему миру, что никакие черные силы, избравшие нас мишенью, не смогут напугать нас, что справедливость, добрая воля, единство с народом всегда одержат победу.

Выражаем Вам глубокую признательность за те приятные мгновения, которые мы пережили в течение этих 17 дней. Используя спортивную лексику, я могу сказать, что в течение этих 17 дней азербайджанский народ был единой командой, а Вы – славным капитаном этой команды. В таком случае, конечно, нельзя было не победить. Служить нашей Родине, родному Азербайджану – величайшая честь, а жить, видя результаты служения, - самое большое счастье.

Господин Президент, все мы – солдаты Азербайджана и готовы с еще более полной отдачей служить во имя будущего нашей страны.

Большое спасибо, еще раз большое спасибо за то, что подняли Азербайджан на столь высокие вершины. Пусть Всевышний всегда хранит Вас и Азербайджан! Большое спасибо".