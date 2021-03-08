Мехрибан Алиева: Склоняю голову перед матерями героев, ставших шехидами

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила женщин с Международным женским днем - 8 Марта.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила женщин с Международным женским днем - 8 Марта.

Как сообщает Report, в поздравлении, размещенном на официальном аккаунте М.Алиевой в Instagram, говорится:

"Дорогие женщины!

Искренне поздравляю всех вас с Международным женским днем! Вы достойно оберегаете величие слова "женщина", являющегося символом нежности, верности, доброты, нравственной чистоты, красоты и возвышенности.

Я выражаю наилучшие пожелания матерям, воспитавшим достойных сынов для нашей Родины! В дни Отечественной войны вы продемонстрировали невиданную стойкость, самоотверженность и силу воли. Склоняю голову перед матерями героев, ставших шехидами во имя территориальной целостности Азербайджана.

Желаю каждой из вас крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть Всевышний оберегает вас и ваших родных!"