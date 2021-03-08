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Мехрибан Алиева: Склоняю голову перед матерями героев, ставших шехидами

Мехрибан Алиева: Склоняю голову перед матерями героев, ставших шехидами Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила женщин с Международным женским днем - 8 Марта.
Внутренняя политика
8 марта 2021 г. 10:16
Мехрибан Алиева: Склоняю голову перед матерями героев, ставших шехидами
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила женщин с Международным женским днем - 8 Марта.

Как сообщает Report, в поздравлении, размещенном на официальном аккаунте М.Алиевой в Instagram, говорится:

"Дорогие женщины!

Искренне поздравляю всех вас с Международным женским днем! Вы достойно оберегаете величие слова "женщина", являющегося символом нежности, верности, доброты, нравственной чистоты, красоты и возвышенности.

Я выражаю наилучшие пожелания матерям, воспитавшим достойных сынов для нашей Родины! В дни Отечественной войны вы продемонстрировали невиданную стойкость, самоотверженность и силу воли. Склоняю голову перед матерями героев, ставших шехидами во имя территориальной целостности Азербайджана.

Желаю каждой из вас крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть Всевышний оберегает вас и ваших родных!"

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva: "Şəhid analarının qarşısında baş əyirəm"

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