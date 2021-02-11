Мехрибан Алиева: Сегодня уровень образованности в Азербайджане близок к 100%

В мире 35% обучающихся науке, технологии, инженерии и математике - это девушки

"Сегодня уровень образованности в Азербайджане близок к 100%".

Как передает Report, об этом первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала 11 февраля в ходе видеоконференции по случаю Международного дня "Женщины и девушки в науке" в рамках "Года женщин", объявленного ИСЕСКО.

"В нашей стране женщины составляют 54% магистров в вузах, 51% докторов философии, 46% имеющих степень доктора наук и 56% научных исследователей. 59% общего коллектива Национальной академии наук Азербайджана составляют женщины.

Наряду с этим, в стремительно меняющемся мире образование девушек и их участие в науке должно соответствовать новым вызовам. В мире 35% обучающихся науке, технологии, инженерии и математике - это девушки. В нашей стране этот показатель равен 40%, т.е. выше среднего мирового показателя", - сказала Мехрибан Алиева.