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Мехрибан Алиева: Сегодня уровень образованности в Азербайджане близок к 100%

Мехрибан Алиева: Сегодня уровень образованности в Азербайджане близок к 100% В мире 35% обучающихся науке, технологии, инженерии и математике - это девушки
Внутренняя политика
11 февраля 2021 г. 14:52
Мехрибан Алиева: Сегодня уровень образованности в Азербайджане близок к 100%
Мехрибан Алиева
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"Сегодня уровень образованности в Азербайджане близок к 100%".

Как передает Report, об этом первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала 11 февраля в ходе видеоконференции по случаю Международного дня "Женщины и девушки в науке" в рамках "Года женщин", объявленного ИСЕСКО.

"В нашей стране женщины составляют 54% магистров в вузах, 51% докторов философии, 46% имеющих степень доктора наук и 56% научных исследователей. 59% общего коллектива Национальной академии наук Азербайджана составляют женщины.

Наряду с этим, в стремительно меняющемся мире образование девушек и их участие в науке должно соответствовать новым вызовам. В мире 35% обучающихся науке, технологии, инженерии и математике - это девушки. В нашей стране этот показатель равен 40%, т.е. выше среднего мирового показателя", - сказала Мехрибан Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva: "Bu gün Azərbaycanda savadlılıq səviyyəsi 100 faizə yaxındır"

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