О нас
Report Georgia
Аудио новости

Поздравление Мехрибан Алиевой в связи с освобождением Агдама

Поздравление Мехрибан Алиевой в связи с освобождением Агдама Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала публикацию на своей странице в instagram в связи с освобождением Агдамского района от оккупации.
Внутренняя политика
20 ноября 2020 г. 17:15
Поздравление Мехрибан Алиевой в связи с освобождением Агдама

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала публикацию на своей странице в instagram в связи с освобождением Агдамского района от оккупации.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Дорогие соотечественники,

Искренне поздравляю вас с освобождением Агдамского района от оккупации и передаю каждому из вас самые добрые пожелания! Пусть в Азербайджане всегда господствуют мир, стабильность, благополучие и безопасность! Пусть каждый дом в нашей стране будет наполнен светом, добром и счастьем! Пусть Всевышний бережет наш народ, нашу Родину и нашего Президента! Карабах – это Азербайджан!".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyevadan Ağdam təbriki

Новости партнеров

Другие новости из категории

Умер экс-посол Азербайджана в России
Умер экс-посол Азербайджана в России
20 ноября 2020 г. 10:24
Для пострадавших от войны начала действовать “Линия психологической поддержки”
Для пострадавших от войны начала действовать “Линия психологической поддержки”
19 ноября 2020 г. 19:04
Какое наказание ждет граждан за неиспользование медмасок на открытом воздухе?
Какое наказание ждет граждан за неиспользование медмасок на открытом воздухе?
19 ноября 2020 г. 17:32
Разрешенные по выходным сферы деятельности в период особого карантина
Разрешенные по выходным сферы деятельности в период особого карантина
19 ноября 2020 г. 17:12
Помощник президента: Случаев массового заражения в армии нет
Помощник президента: Случаев массового заражения в армии нет
19 ноября 2020 г. 14:46
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
19 ноября 2020 г. 14:28
В Азербайджане деятельность кафе и ресторанов прекращается по выходным
В Азербайджане деятельность кафе и ресторанов прекращается по выходным
19 ноября 2020 г. 14:18
На территории страны прекращается деятельность общественного транспорта
На территории страны прекращается деятельность общественного транспорта
19 ноября 2020 г. 14:10
В Азербайджане использование масок станет обязательным
В Азербайджане использование масок станет обязательным
19 ноября 2020 г. 14:07
Стартовала международная кампания Защитим леса Карабаха!
Стартовала международная кампания "Защитим леса Карабаха!"
18 ноября 2020 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi