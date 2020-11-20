Поздравление Мехрибан Алиевой в связи с освобождением Агдама

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала публикацию на своей странице в instagram в связи с освобождением Агдамского района от оккупации.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала публикацию на своей странице в instagram в связи с освобождением Агдамского района от оккупации.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Дорогие соотечественники,

Искренне поздравляю вас с освобождением Агдамского района от оккупации и передаю каждому из вас самые добрые пожелания! Пусть в Азербайджане всегда господствуют мир, стабильность, благополучие и безопасность! Пусть каждый дом в нашей стране будет наполнен светом, добром и счастьем! Пусть Всевышний бережет наш народ, нашу Родину и нашего Президента! Карабах – это Азербайджан!".