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Мехрибан Алиева: С уважением чту светлую память жертв геноцида

​Мехрибан Алиева: С уважением чту светлую память жертв геноцида

"Сегодня 31 Марта – День геноцида азербайджанцев. Азербайджанский народ, несмотря на все трагедии, трудности и несправедливости, с которыми сталкивался на протяжении своей истории, сохранив в памяти потрясения от депортации, этнических чисток и массовых расправ, не утратил свое стремление к независимости, продемонстрировал крепкую волю, непоколебимую сплоченность и солидарность, добился еще большего укрепления мощи нашего государства. С уважением чту светлую память жертв геноцида. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов"

Как передает Report, об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала на своей странице в İnstagram.

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