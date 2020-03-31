​Мехрибан Алиева: С уважением чту светлую память жертв геноцида

"Сегодня 31 Марта – День геноцида азербайджанцев. Азербайджанский народ, несмотря на все трагедии, трудности и несправедливости, с которыми сталкивался на протяжении своей истории, сохранив в памяти потрясения от депортации, этнических чисток и массовых расправ, не утратил свое стремление к независимости, продемонстрировал крепкую волю, непоколебимую сплоченность и солидарность, добился еще большего укрепления мощи нашего государства. С уважением чту светлую память жертв геноцида. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов"

Как передает Report, об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала на своей странице в İnstagram.