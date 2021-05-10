О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мехрибан Алиева: С уважением чту незабвенную память великого лидера Гейдара Алиева

Мехрибан Алиева: С уважением чту незабвенную память великого лидера Гейдара Алиева Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала пост по случаю 98-летия общенационального лидера азербайджанского народа
Внутренняя политика
10 мая 2021 г. 12:32
Мехрибан Алиева: С уважением чту незабвенную память великого лидера Гейдара Алиева
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала пост по случаю 98-летия общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора современного и независимого Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в тексте сообщения говорится:

"Сегодня 98-я годовщина со дня рождения Гейдара Алиева – великой личности, который всю свою жизнь посвятил служению родному Азербайджану. Им всегда руководила безмерная любовь к Родине, к своему народу, стремление видеть его счастливым, живущим в независимом, процветающем, могущественном Азербайджане. Гейдара Алиева нет с нами, но живут его идеи, осуществляются его замыслы. А самое главное – претворено в жизнь его сокровенное желание – под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освобождены наши земли, около 30 лет находившиеся под оккупацией. С уважением чту незабвенную память великого лидера Гейдара Алиева. Желаю мира, благополучия и процветания нашей стране".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva ulu öndər Heydər Əliyevlə bağlı paylaşım edib

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Губе открылся парк турецко-азербайджанской дружбы
ФотоВ Губе открылся парк турецко-азербайджанской дружбы
10 мая 2021 г. 13:00
Магеррам Алиев: Армяне всегда пытаются навести смуту
Магеррам Алиев: Армяне всегда пытаются навести смуту
10 мая 2021 г. 11:48
В Грузии почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоВ Грузии почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2021 г. 11:34
Состоялась презентация новой взлетно-посадочной полосы Нахчыванского международного аэропорта
Состоялась презентация новой взлетно-посадочной полосы Нахчыванского международного аэропорта
10 мая 2021 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев прибыл в Нахчыванскую Автономную Республику
Президент Ильхам Алиев прибыл в Нахчыванскую Автономную Республику
10 мая 2021 г. 10:58
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева
10 мая 2021 г. 10:32
СГБ поделилась публикацией в связи с 98-й годовщиной со дня рождения Гейдара Алиева
СГБ поделилась публикацией в связи с 98-й годовщиной со дня рождения Гейдара Алиева
10 мая 2021 г. 10:25
Отмечается 98-ая годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
Отмечается 98-ая годовщина со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2021 г. 00:00
Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю дня рождения Гейдара Алиева
Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю дня рождения Гейдара Алиева
9 мая 2021 г. 22:40
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям
9 мая 2021 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi