Мехрибан Алиева приняла участие в закладке фундамента жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев в Гарадагском районе

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в северо-восточной части поселка Локбатан Гарадагского района Баку состоялась церемония закладки фундамента жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, в церемонии приняла участие первый вице-президент Азербайджанской Республики госпожа Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики заложила фундамент комплекса.

Затем выступили заместитель премьер-министра Али Гасанов, руководитель проекта компании "Паша Иншаат" Кямиль Алиев, вынужденная переселенка из Шушинского района Вясиля Халилова.