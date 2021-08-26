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Мехрибан Алиева приняла участие в открытии после реконструкции образовательных учреждений в Хазарском районе

Мехрибан Алиева приняла участие в открытии после реконструкции образовательных учреждений в Хазарском районе Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания гимназии имени Сулеймана Рустама с уклоном на изучение иностранных языков в поселке Мардакян Хазарского района, нового корпуса обще
Внутренняя политика
26 августа 2021 г. 18:35
Мехрибан Алиева приняла участие в открытии после реконструкции образовательных учреждений в Хазарском районе

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания гимназии имени Сулеймана Рустама с уклоном на изучение иностранных языков в поселке Мардакян, нового корпуса общежития школы-интерната №12 в поселке Шувалан, яслей-детского сада №229 в поселке Бузовна Хазарского района.

Как передает Report, сперва первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания гимназии имени Сулеймана Рустама с уклоном на изучение иностранных языков.

Первый вице-президент ознакомилась с созданными в образовательном комплексе условиями.

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Xəzər rayonunda yenidən qurulan təhsil və təlim müəssisələrinin açılışında iştirak edib

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