Мехрибан Алиева приняла участие в открытии после реконструкции образовательных учреждений в Хазарском районе

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания гимназии имени Сулеймана Рустама с уклоном на изучение иностранных языков в поселке Мардакян Хазарского района, нового корпуса обще

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания гимназии имени Сулеймана Рустама с уклоном на изучение иностранных языков в поселке Мардакян, нового корпуса общежития школы-интерната №12 в поселке Шувалан, яслей-детского сада №229 в поселке Бузовна Хазарского района.

Как передает Report, сперва первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания гимназии имени Сулеймана Рустама с уклоном на изучение иностранных языков.

Первый вице-президент ознакомилась с созданными в образовательном комплексе условиями.