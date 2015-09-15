Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия Бакинского филиала I Московского государственного медицинского университета

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В столице Азербайджана состоялась торжественная церемония открытия Бакинского филиала I Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова.

Как сообщает Report, в церемонии приняла участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.

После того, как была разрезана лента, символизирующая открытие филиала, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, ректор I Московского государственного медицинского университета Петр Глыбочко, представители правительства и общественности Азербайджана ознакомились с условиями, созданными в филиале.

Затем состоялась встреча с первыми студентами и преподавателями филиала. Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева выступила на встрече.

В первом учебном году в Бакинском филиале престижного российского университета будут обучаться 100 азербайджанских студентов по специальности "лечебное дело". В филиале созданы все условия для проведения обучения на высоком уровне. Здесь имеются два анатомических класса, компьютерные залы, аудитория по гистологии, кабинет истории медицины. Высшее учебное заведение обеспечено самыми современными учебными пособиями, интерактивным учебным оборудованием.

15 мая 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о создании Бакинского филиала I Московского государственного медицинского университета. Министерство здравоохранения России подписало соответствующий приказ о создании Бакинского филиала университета.

I Московский государственный медицинский университет будет оказывать поддержку Бакинскому филиалу в обеспечении кадрами и организации учебного процесса. Обучение будет проводиться в основном профессорско-преподавательским составом университета в соответствии с новым поколением государственных образовательных стандартов России. Одновременно к учебному процессу будут привлечены всемирно известные российские ученые. Во время подготовки врачей-специалистов в филиале планируется применение инновативных образовательных технологий и проведение мастер-классов.