О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мехрибан Алиева приглашена в качестве почетного гостя на саммит Богазичи

Мехрибан Алиева приглашена в качестве почетного гостя на саммит Богазичи "В декабре в Стамбуле состоится саммит Богазичи. На это мероприятие в качестве почетного гостя приглашена первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева".
Внутренняя политика
20 октября 2021 г. 13:32
Мехрибан Алиева приглашена в качестве почетного гостя на саммит Богазичи
0 : 00
0 : 00

"В декабре в Стамбуле состоится саммит Богазичи. На это мероприятие в качестве почетного гостя приглашена первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева".

Как передает Report, об этом заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" - руководитель центрального аппарата Таир Будагов сказал на проходящей в центральном штабе партии конференции под названием "Роль гражданского общества в продвижении гендерного равенства и прав женщин".

"Мехрибан Алиева примет участие в открытии саммита", - подчеркнул Т. Будагов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mehriban Aliyeva invited Bosphorus Summit as honorary guest 
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Boğaziçi sammitinə fəxri qonaq kimi dəvət olunub

Другие новости из категории

Представленные в Милли Меджлисе партии впервые соберутся в штабе ПЕА
Представленные в Милли Меджлисе партии впервые соберутся в штабе ПЕА
20 октября 2021 г. 12:34
В Азербайджане разрабатывается новый проект социального пакета
В Азербайджане разрабатывается новый проект социального пакета
20 октября 2021 г. 12:25
Хиджран Гусейнова: В Азербайджане есть пробелы в законах по гендерному равенству
Хиджран Гусейнова: В Азербайджане есть пробелы в законах по гендерному равенству
20 октября 2021 г. 12:08
Мехрибан Алиева встретилась с бывшими вынужденными переселенцами из Физули
Мехрибан Алиева встретилась с бывшими вынужденными переселенцами из Физули
20 октября 2021 г. 11:31
Президент утвердил Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ССТГ
Президент утвердил Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ССТГ
19 октября 2021 г. 15:59
Магеррам Алиев награжден орденом Шохрат
Магеррам Алиев награжден орденом "Шохрат"
19 октября 2021 г. 15:35
Председатель ANAMA обсудил с послом Великобритании операции по разминированию
Председатель ANAMA обсудил с послом Великобритании операции по разминированию
19 октября 2021 г. 15:31
Валех Алескеров награжден орденом За службу Отечеству 1-й степени
Валех Алескеров награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени
19 октября 2021 г. 15:14
Президент заложил фундамент нового умного села в селе Довлетъярлы Физулинского района
ФотоПрезидент заложил фундамент нового "умного села" в селе Довлетъярлы Физулинского района
18 октября 2021 г. 15:55
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления независимости
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления независимости
18 октября 2021 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi