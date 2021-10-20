Мехрибан Алиева приглашена в качестве почетного гостя на саммит Богазичи

"В декабре в Стамбуле состоится саммит Богазичи. На это мероприятие в качестве почетного гостя приглашена первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева".

"В декабре в Стамбуле состоится саммит Богазичи. На это мероприятие в качестве почетного гостя приглашена первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева".

Как передает Report, об этом заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" - руководитель центрального аппарата Таир Будагов сказал на проходящей в центральном штабе партии конференции под названием "Роль гражданского общества в продвижении гендерного равенства и прав женщин".

"Мехрибан Алиева примет участие в открытии саммита", - подчеркнул Т. Будагов.