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Мехрибан Алиева поздравила всех мусульман мира с праздником Рамазан

Мехрибан Алиева поздравила всех мусульман мира с праздником Рамазан Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила всех мусульман мира с праздником Рамазан из города Шуша.
Внутренняя политика
13 мая 2021 г. 08:41
Мехрибан Алиева поздравила всех мусульман мира с праздником Рамазан
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила всех мусульман мира с праздником Рамазан из города Шуша.

Как передает Report, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

"Дорогие соотечественники!

С неописуемой гордостью и радостью передаю всем вам свои наилучшие пожелания и искренние поздравления по случаю священного праздника Рамазан из нашего родного города Шуша! Пусть этот праздник, призывающий людей к миру, единству, солидарности, добру и нравственному совершенству, принесет в очаг каждого из вас здравие, взаимопонимание и благополучие! С уважением чту память наших шехидов, погибших во имя Родины. Желаю терпения их родным и близким. Пусть Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу!

От всей души поздравляю всех мусульман мира с праздником Рамазан, прошу Аллаха исполнить все вознесенные ими молитвы и принять их посты.

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Ramazan bayramı ilə bağlı paylaşım edib

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