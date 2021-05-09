Мехрибан Алиева поздравила ветеранов с Днем Победы над фашизмом

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала пост о 9 мая - Дне Победы над фашизмом

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала пост о 9 мая - Дне Победы над фашизмом.

Как сообщает Report, в тексте, размещенном в Instagram-аккаунте М. Алиевой, говорится:

"Дорогие ветераны!

Примите мои наилучшие пожелания и искренние поздравления по случаю Дня Победы над фашизмом! Проявив беспримерный героизм, мужество, непоколебимость и доблесть, вы обеспечили наше мирное будущее. Мы всегда будем хранить верность вашему героическому наследию и передадим его из поколения в поколение. Мы вас очень любим, мы гордимся вами! В этот знаменательный день желаю каждому из вас крепкого здоровья, а нашей стране – мира и благополучия! С Днем Победы!"