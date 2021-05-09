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Мехрибан Алиева поздравила ветеранов с Днем Победы над фашизмом

Мехрибан Алиева поздравила ветеранов с Днем Победы над фашизмом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала пост о 9 мая - Дне Победы над фашизмом
Внутренняя политика
9 мая 2021 г. 10:11
Мехрибан Алиева поздравила ветеранов с Днем Победы над фашизмом
Мехрибан Алиева
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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала пост о 9 мая - Дне Победы над фашизмом.

Как сообщает Report, в тексте, размещенном в Instagram-аккаунте М. Алиевой, говорится:

"Дорогие ветераны!
Примите мои наилучшие пожелания и искренние поздравления по случаю Дня Победы над фашизмом! Проявив беспримерный героизм, мужество, непоколебимость и доблесть, вы обеспечили наше мирное будущее. Мы всегда будем хранить верность вашему героическому наследию и передадим его из поколения в поколение. Мы вас очень любим, мы гордимся вами! В этот знаменательный день желаю каждому из вас крепкого здоровья, а нашей стране – мира и благополучия! С Днем Победы!"

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Faşizm üzərində Qələbə Günü ilə bağlı paylaşım edib

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