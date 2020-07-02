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Мехрибан Алиева поздравила сотрудников полиции

​Мехрибан Алиева поздравила сотрудников полиции

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила сотрудников полиции в связи со 2 июля - Днем азербайджанской полиции.

Как передает Report, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

"Искренне поздравляю всех сотрудников полиции с профессиональным праздником! В это непростое время мы все стали свидетелями ваших решительных действий во имя здоровья наших граждан, вашей высокой гражданской ответственности и профессионализма! Желаю каждому из вас и вашим родным крепкого здоровья и счастья", - говорится в поздравлении Первого вице-президента.

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