Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева https://report.az/storage/news/d525a4f4518de7319e2fcacd2ab4632c/5a8d501c-6bdd-4693-9267-fbb2e7f48c9a_292.jpg

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила сотрудников полиции в связи со 2 июля - Днем азербайджанской полиции.

Как передает Report, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

"Искренне поздравляю всех сотрудников полиции с профессиональным праздником! В это непростое время мы все стали свидетелями ваших решительных действий во имя здоровья наших граждан, вашей высокой гражданской ответственности и профессионализма! Желаю каждому из вас и вашим родным крепкого здоровья и счастья", - говорится в поздравлении Первого вице-президента.