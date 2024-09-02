Мехрибан Алиева поздравила Саида Наджафзаде с победой на Паралимпиаде

"Поздравляю параатлета Саида Наджафзаде c завоеванием золотой медали на летних Паралимпийских играх "Париж-2024"! Продемонстрировав профессионализм и решительность, наш спортсмен оправдал надежды азербайджанских болельщиков! Искренне поздравляю чемпиона, желаю ему новых достижений!".
Paraatlet Səid Nəcəfzadəni “Paris-2024” Yay Paralimpiya Oyunlarında qızıl medal qazanması münasibətilə təbrik edirəm! Peşəkarlıq və qətiyyət nümayiş etdirən idmançımız Azərbaycan azarkeşlərinin ümidlərini doğrultdu! Çempionu səmimi-qəlbdən təbrik edir, ona yeni nailiyyətlər… pic.twitter.com/qXLBREfpAd