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Мехрибан Алиева поздравила Саида Наджафзаде с победой на Паралимпиаде

Мехрибан Алиева поздравила Саида Наджафзаде с победой на Паралимпиаде Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила параатлета Саида Наджафзаде.
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 14:54
Мехрибан Алиева поздравила Саида Наджафзаде с победой на Паралимпиаде

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила параатлета Саида Наджафзаде, завоевавшего золотую медаль на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Поздравляю параатлета Саида Наджафзаде c завоеванием золотой медали на летних Паралимпийских играх "Париж-2024"! Продемонстрировав профессионализм и решительность, наш спортсмен оправдал надежды азербайджанских болельщиков! Искренне поздравляю чемпиона, желаю ему новых достижений!".

Напомним, выступающий в категории T12 Саид Наджафзаде поднялся на высшую ступень пьедестала почета в прыжках в длину с результатом 7,27 метра.

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Azərbaycanın paralimpiya çempionu Səid Nəcəfzadəni təbrik edib

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