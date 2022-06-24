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Мехрибан Алиева поздравила призеров чемпионатов Европы и мира

Мехрибан Алиева поздравила призеров чемпионатов Европы и мира Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила призеров чемпионатов Европы и мира.
Внутренняя политика
24 июня 2022 г. 18:48
Мехрибан Алиева поздравила призеров чемпионатов Европы и мира

Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила призеров чемпионатов Европы и мира.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"От всей души поздравляю наших спортсменов – призеров недавно состоявшихся чемпионатов Европы по фехтованию, художественной гимнастике, дзюдо, борьбе и карате среди юниоров и взрослых, а также наших парапловцов, завоевавших золотые медали на чемпионате мира! Ваша победа является свидетельством отличной подготовки, целеустремленности и силы воли! Желаю всем вам крепкого здоровья, радости и новых достижений!"

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Версия на английском языке Mehriban Aliyeva congratulates winners of European and World Championships
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Avropa və Dünya çempionatlarının mükafatçılarını təbrik edib

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