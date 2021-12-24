О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мехрибан Алиева поздравила Президента Ильхама Алиева с юбилеем

Мехрибан Алиева поздравила Президента Ильхама Алиева с юбилеем Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей странице в Инстаграм по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева.
Внутренняя политика
24 декабря 2021 г. 00:04
Мехрибан Алиева поздравила Президента Ильхама Алиева с юбилеем
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева.

Как передает Report, в публикации говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Сегодня, как и миллионы граждан Азербайджана, хочу выразить Вам глубокую благодарность.

Благодарность за то, что мы – народ Азербайджана – испытываем чувство национальной гордости и единения. За то, что чаяния и сокровенные желания каждого азербайджанца, долгие годы живущие в наших сердцах, отныне стали явью. Азербайджанский народ – народ-победитель!

Великие дела не свершаются в одночасье. Любое историческое достижение – это долгий, трудный, тернистый путь. Ваша бесспорная заслуга в том, что Вы вступили на этот путь и с достоинством его прошли. В том, что все эти годы, возглавляя страну, Вы принимали решения, предопределяющие и обеспечивающие выполнение основной Миссии.

Ваша заслуга в том, что на этом пути Вы сумели завоевать доверие народа и, опираясь именно на народную веру и любовь, смогли оправдать это бесценное доверие.

Ваша заслуга в том, что все эти годы, невзирая на трудности, давления, порой откровенно предвзятые и несправедливые мнения, Вы ни на минуту не теряли веру, надежду и волю. Волю к исполнению главной Миссии – восстановления территориальной целостности нашей страны.

Я знаю, что Вы всегда верили в свой народ и именно эта вера, наряду со всеми Вашими личными качествами, была и остается источником и залогом всех побед. Свершившихся и будущих!

Огромное Вам спасибо!

В день Вашего юбилея позвольте пожелать Вам и всему азербайджанскому народу долгих лет жизни, крепчайшего здоровья и исполнения всех желаний.

Ваш путь продолжается и многое еще предстоит свершить во благо нашей Родины.

Дай Вам Бог сил и терпения! Пусть Великий Аллах хранит Вас и весь азербайджанский народ на этом священном пути!

Мы Вами гордимся и очень любим!

Мехрибан Алиева".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevi yubileyi münasibətilə təbrik edib

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
20 декабря 2021 г. 11:18
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
17 декабря 2021 г. 11:36
В Азербайджан будет поставляться вода премиум-класса с частицами 24-каратного золота
В Азербайджан будет поставляться вода премиум-класса с частицами 24-каратного золота
17 декабря 2021 г. 12:09
Сегодня пройдет конкурс песни Детское Евровидение-2021
ФотоСегодня пройдет конкурс песни "Детское Евровидение-2021"
19 декабря 2021 г. 11:00
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
19 декабря 2021 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi