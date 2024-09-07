Мехрибан Алиева поздравила паралимпийскую чемпионку Ламию Велиеву

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанской параатлеткой Ламией Велиевой серебряной медали на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанской параатлеткой Ламией Велиевой серебряной медали на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Очередная победа Ламии Велиевой - нашего золотого призера, обновившего мировой рекорд на летних Паралимпийских играх "Париж-2024"! Серебряная медаль! Искренне поздравляю нашу спортсменку, достойно представившую Азербайджан, желаю ей сил, энергии и новых побед!".