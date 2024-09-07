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Мехрибан Алиева поздравила паралимпийскую чемпионку Ламию Велиеву

Мехрибан Алиева поздравила паралимпийскую чемпионку Ламию Велиеву Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанской параатлеткой Ламией Велиевой серебряной медали на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже.
Внутренняя политика
7 сентября 2024 г. 13:32
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийскую чемпионку Ламию Велиеву

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с завоеванием азербайджанской параатлеткой Ламией Велиевой серебряной медали на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Очередная победа Ламии Велиевой - нашего золотого призера, обновившего мировой рекорд на летних Паралимпийских играх "Париж-2024"! Серебряная медаль! Искренне поздравляю нашу спортсменку, достойно представившую Азербайджан, желаю ей сил, энергии и новых побед!".

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Версия на английском языке First Vice-President Mehriban Aliyeva congratulates Lamiya Valiyeva on Paralympic silver
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Azərbaycanın Paralimpiya çempionu Lamiyə Vəliyevanı təbrik edib

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