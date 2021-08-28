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Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских паралимпийцев

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских паралимпийцев Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в официальном Instagram-аккаунте.
Внутренняя политика
28 августа 2021 г. 15:36
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских паралимпийцев

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила спортсменов, представляющих Азербайджан на XVI летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

Как сообщает Report, в публикации первого вице-президента в Instagram-аккаунте говорится:

"От всей души поздравляю наших спортсменов – обладателей золотой медали Шахану Гаджиеву, Вюгара Ширинли, Рамана Салеха, Севду Велиеву, Ханым Гусейнову и Гусейна Рагимли, обладателей бронзовой медали Парвина Мамедова и Намига Абаслы с яркой победой! Продемонстрировав отличную физическую подготовку и непреклонное стремление к победе, вы достойно представили Азербайджан на XVI летних Паралимпийских играх "Токио-2020". Ваш высокий результат является свидетельством вашего мастерства, отличной подготовки, целеустремленности и силы воли! Желаю всем вам и другим членам нашей национальной паралимпийской сборной крепкого здоровья, новых достижений и всего самого доброго!"

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Версия на английском языке Mehriban Aliyeva congratulates Paralympic athletes on their victory
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Azərbaycan paralimpiyaçılarını təbrik edib

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