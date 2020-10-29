Мехрибан Алиева поздравила народ Турции

"Турция, турецкий народ занимают особое место в сердце каждого азербайджанца. Нас связывают надежные и крепкие узы дружбы и братства"

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поздравила народ Турции.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Искренне поздравляю братский народ Турции с 29 Oктября – Днем Республики!

Турция, турецкий народ занимают особое место в сердце каждого азербайджанца. Нас связывают надежные и крепкие узы дружбы и братства. Мы видим, как вы радуетесь нашим успехам и победам. Видим, как вы сопереживаете. Все это – свидетельство прочности единства, дружбы, искренности между Азербайджаном и Турецкой Республикой. Пусть дружба и братство наших народов будут вечными и нерушимыми! Желаю всему народу Турции крепкого здоровья, счастья и мира! Пусть Всевышний бережет наши народы!"