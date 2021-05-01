Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила православную христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила православную христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи.

Как сообщает Report, в тексте поздравления, размещенном в Instagram-аккаунте М.Алиевой, говорится:

"Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой любви, радостных дней и счастливого будущего! Пусть этот благословенный день наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг добро, уют и благоденствие, каждой стране – мир и благополучие!"