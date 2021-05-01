О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи

Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила православную христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи.
Внутренняя политика
1 мая 2021 г. 11:11
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила православную христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи.

Как сообщает Report, в тексте поздравления, размещенном в Instagram-аккаунте М.Алиевой, говорится:

"Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой любви, радостных дней и счастливого будущего! Пусть этот благословенный день наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг добро, уют и благоденствие, каждой стране – мир и благополучие!"

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva xristian icmasını Pasxa bayramı münasibətilə təbrik edib

Новости партнеров

Самое читаемое

Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
24 апреля 2021 г. 12:03
Скончался Балоглан Ашрафов
Скончался Балоглан Ашрафов
27 апреля 2021 г. 00:49
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
24 апреля 2021 г. 11:20
Балоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
ФотоБалоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
27 апреля 2021 г. 02:48
Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоНаталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
26 апреля 2021 г. 12:19
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
28 апреля 2021 г. 12:37
Ахалтекинец - конь Великой Победы!
Ахалтекинец - конь Великой Победы!
28 апреля 2021 г. 10:44
Скончался Азад Рагимов
Скончался Азад Рагимов
30 апреля 2021 г. 23:25
Президенты Азербайджана и Турции осудили заявление Байдена
Президенты Азербайджана и Турции осудили заявление Байдена
24 апреля 2021 г. 21:37
В Карабахе на мине подорвались российские миротворцы
В Карабахе на мине подорвались российские миротворцы
25 апреля 2021 г. 20:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi