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Мехрибан Алиева поздравила детей 

Мехрибан Алиева поздравила детей  12:44
Внутренняя политика
1 июня 2021 г. 12:52
Мехрибан Алиева поздравила детей 
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram сделала публикацию в связи с 1 июня - Международным днем защиты детей.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Сегодня – 1 Июня – Международный день защиты детей. Искренне поздравляю всех детей по случаю этого светлого, прекрасного дня! Желаю каждому ребенку на Земле крепкого здоровья, любви, радости, добра, беззаботного детства и счастливой жизни! Пусть Всевышний оберегает детей от всех бед и невзгод!".

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva uşaqları təbrik edib

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