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Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан.

Как сообщает Report, в поздравлении первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится: 

"Дорогие соотечественники, поздравляю вас со священным праздником Рамазан. В этот праздник духовного обновления и очищения я желаю вам счастья и благоденствия, чистоты помыслов и добрых дел. Пусть Аллах примет все наши посты и молитвы и ниспошлет нашей Родине мира, счастья, добра и процветания".

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