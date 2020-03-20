Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как сообщает Report, в тексте поздравления, опубликованном на официальном аккаунте М. Алиевой в Instagram, говорится:

"Дорогие соотечественники!⠀

Выражаю глубокую благодарность каждому из вас за полные любви искренние поздравления и добрые пожелания по случаю праздника Новруз. От всей души поздравляю наш народ с праздником, желаю всем крепкого здоровья, счастья, праздничного настроения!⠀

Пусть этот праздник, являющийся символом пробуждения и обновления природы, наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый дом, в каждый очаг счастье и здравие, а нашей стране – мир, благополучие и новые успехи!"