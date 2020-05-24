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Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан

​Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский наро

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ и всех мусульман мира с праздником Рамазан.

Как сообщает Report, поздравление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира со священным праздником Рамазан! Да услышит Всевышний все ваши молитвы, примет ваши посты и ниспошлет всем людям здоровье и счастье, нашему миру – благополучие и светлые дни!", - говорится в поздравлении Первого вице-президента. 

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