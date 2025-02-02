Мехрибан Алиева поздравила азербайджанскую молодежь

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на официальной странице в социальных сетях публикацией по случаю 2 Февраля – Дня молодежи Азербайджана.
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанскую молодежьМехрибан Алиева поздравила азербайджанскую молодежь Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на официальной странице в социальных сетях публикацией по случаю 2 Февраля – Дня молодежи Азербайджана.
Внутренняя политика
2 февраля 2025 г. 12:20
https://static.report.az/photo/fb4053dc-aa8f-308d-86bb-9200ba67f74e.jpg
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Azərbaycan gənclərini təbrik edib