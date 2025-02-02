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Мехрибан Алиева поздравила азербайджанскую молодежь

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанскую молодежь Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на официальной странице в социальных сетях публикацией по случаю 2 Февраля – Дня молодежи Азербайджана.
Внутренняя политика
2 февраля 2025 г. 12:20
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанскую молодежь

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на официальной странице в социальных сетях публикацией по случаю 2 Февраля – Дня молодежи Азербайджана.

Report представляет публикацию:

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Azərbaycan gənclərini təbrik edib

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