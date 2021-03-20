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Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины
Внутренняя политика
20 марта 2021 г. 09:40
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
Мехрибан Алиева
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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поздравила азербайджанский народ.

Report представляет текст поздравления:

"Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с праздником Новруз, желаю каждому из вас крепкого здоровья, прекрасного настроения, много радостных и счастливых мгновений. Спасибо всем за поздравления и добрые пожелания. Спасибо за вашу любовь, искренность, доверие, уважение и внимание! Пусть этот праздник, являющийся символом пробуждения и обновления природы, принесет в очаг каждого из вас здравие, взаимопонимание и благополучие!

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины, и ниспошлет терпение их родным и близким. Пусть Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу!

С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN"

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Версия на английском языке ВидеоMehriban Aliyeva congratulates Azerbaijani people on Novruz holiday
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını təbrik edib - VİDEO

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