Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поздравила азербайджанский народ.
Report представляет текст поздравления:
"Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с праздником Новруз, желаю каждому из вас крепкого здоровья, прекрасного настроения, много радостных и счастливых мгновений. Спасибо всем за поздравления и добрые пожелания. Спасибо за вашу любовь, искренность, доверие, уважение и внимание! Пусть этот праздник, являющийся символом пробуждения и обновления природы, принесет в очаг каждого из вас здравие, взаимопонимание и благополучие!
Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины, и ниспошлет терпение их родным и близким. Пусть Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу!
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN"