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Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией по случаю праздника Новруз.
Внутренняя политика
20 марта 2023 г. 09:11
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией по случаю праздника Новруз.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Дорогие сестры и братья!

Искренне поздравляю всех вас с праздником Новруз! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, теплых чувств, прекрасного настроения, счастья и долголетия! Пусть улыбка не спадает с ваших лиц, а печаль обходит стороной! Пусть в жизни каждого из вас будет много светлых, счастливых дней! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины! Сил и терпения их семьям! Пусть Всевышний оберегает наш народ от всех бед и невзгод!

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN".

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edib

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