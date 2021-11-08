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Мехрибан Алиева: Каждый азербайджанец по праву гордится этой Победой

Мехрибан Алиева: Каждый азербайджанец по праву гордится этой Победой "Мы вместе прошли тернистый, трудный, но славный путь – путь к великой Победе!"
Внутренняя политика
8 ноября 2021 г. 09:47
Мехрибан Алиева: Каждый азербайджанец по праву гордится этой Победой
Первый вице-президент Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своем аккаунте в Instagram публикацией по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Report представляет текст публикации:

"Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с первой годовщиной славной Победы, завоеванной в Отечественной войне.
Сложно выразить словами все чувства и эмоции, живущие в наших сердцах и дарованные нам Всевышним. Каждый азербайджанец ждал Победу, каждый азербайджанец по праву гордится этой Победой!

В этот знаменательный день хочу выразить безграничную благодарность Вооруженным силам Азербайджанской Республики, нашим героическим солдатам и офицерам, бесстрашному Президенту, который всегда держит свое слово.
Да упокоит Аллах души наших незабвенных шехидов. Склоняю голову перед матерями и отцами, вырастившими героев, готовых отдать жизнь за Родину.

Азербайджанский народ, живи вечно с высоко поднятой головой! Все мы вместе прошли тернистый, трудный, но славный путь – путь к великой Победе! Как народ-победитель священный долг каждого из нас защищать независимый Азербайджан и наше единство. Пусть Всевышний хранит азербайджанский народ и нашу Родину!

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN".

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Версия на английском языке ВидеоMehriban Aliyeva congratulates Azerbaijani people on Victory Day
Версия на азербайджанском языке ВидеоMehriban Əliyeva Zəfər Günü münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

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