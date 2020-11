Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Конституции

Əziz həmvətənlər! Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25 illiyi münasibətilə hamınızı səmimi-qəlbdən təbrik edir, hər birinizə ən xoş arzularımı çatdırıram! Ölkəmizin bu illər ərzində keçdiyi yol xalqımız üçün azadlıqdan, dövlət müstəqilliyindən, sarsılmaz birlikdən dəyərli heç nə olmadığını göstərdi! Azərbaycan xalqının həmrəyliyi və ölkəmizin müstəqilliyi əbədi olsun! Qoy Vətənimizdə həmişə sülh və əmin-amanlıq hökm sürsün! Uca Tanrı sevimli, doğma Azərbaycanımızı qorusun! Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю всех с 25-летием Конституции Азербайджанской Республики, передаю каждому из вас самые добрые пожелания! Путь, пройденный нашей страной за эти годы, показал, что для нашего народа нет ничего дороже, чем его свобода, государственная независимость, непоколебимая сплоченность! Да будет вечной солидарность азербайджанского народа и независимость нашей страны! Пусть на нашей земле всегда царят мир и стабильность! Пусть Всевышний оберегает наш любимый, родной Азербайджан!

A post shared by Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan) on Nov 11, 2020 at 11:54pm PST