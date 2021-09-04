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Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских паралимпийцев с победой

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских паралимпийцев с победой Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила спортсменов, завоевавших золотые медали на летних Паралимпийских играх "Токио-2020".
Внутренняя политика
4 сентября 2021 г. 17:34
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских паралимпийцев с победой
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила спортсменов, завоевавших золотые медали на летних Паралимпийских играх "Токио-2020".

Как передает Report, об этом говорится в публикации в Instagram-аккаунте первого вице-президента.

"Азербайджан завершил свое участие на летних Паралимпийских играх "Токио-2020"! Очередные золотые медали завоевали Орхан Асланов и Ламия Велиева, побившая рекорд Паралимпиады. От всей души поздравляю всех победителей! Выражаю благодарность нашим спортсменам! Вы достойно представили Азербайджан!

Продемонстрировав высочайший уровень мастерства, решительность, целеустремленность, вы оправдали надежды всех ваших болельщиков! У нас 14 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали! Спасибо вам за это!

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, радости, счастья, новых побед и достижений!", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Mehriban Aliyeva congratulates Paralympic medal winners
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Yay Paralimpiya Oyunlarında uğur qazanan idmançılarımızı təbrik edib

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