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Мехрибан Алиева поздравила азербайджанцев мира

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанцев мира Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в İnstagram сделала публикацию по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Внутренняя политика
31 декабря 2020 г. 14:18
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанцев мира
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в İnstagram сделала публикацию по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю всех по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом, передаю каждому из вас свои добрые пожелания. Уходящий год навсегда останется в нашей памяти как год Славной Победы, в завоевании которой непоколебимое единство, сплоченность, решительность, настойчивость и воля нашего народа сыграли исключительную роль. Пусть наше единство, позволяющее успешно справляться со всеми задачами, крепнет день ото дня! Прошу Всевышнего ниспослать каждому из вас крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье, а нашей Родине – мир, благополучие и процветание!".

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Версия на английском языке Mehriban Aliyeva congratulates World Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva dünya azərbaycanlılarını təbrik edib

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