Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила столичную спецшколу номер 268

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ 11 февраля первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева посетила специальную школу номер 268 в Насиминском районе Баку, поинтересовалась обучением учащихся.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, директор школы Сейфаддин Мустафаев проинформировал первого вице-президента.

Он сообщил, что учебное заведение было сдано в пользование после капитального ремонта 11 сентября 2017 года при участии президента Ильхама Алиева. Было отмечено, что в школе имеются 23 классные комнаты. Все комнаты учебного заведения оснащены необходимыми наглядными учебными пособиями. Здесь в распоряжение учеников также предоставлены класс информатики и гимнастический зал. В школе обучаются 900 учащихся с задержкой умственного, физического и психологического развития. С 220 из них занятия проводятся в школе, а с остальными – в индивидуальном порядке дома. Образованием детей, нуждающихся в особой заботе, занимаются 242 педагога. Они обучают детей с синдромом Дауна, аутизмом, не способных усвоить общеобразовательную программу, с диагнозом задержки умственного развития. В школе действуют азербайджанский и русский секторы. Дети питаются здесь два раза в день.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, проявляющий большую заботу о детях, являющихся будущим Азербайджана, принимает важные меры для их интеллектуального развития, формирования как здоровых граждан. Фонд всегда уделяет внимание детям, нуждающимся в особой заботе, дарит им радость, реализуя различные акции. Детям и на этот раз были вручены подарки Фонда Гейдара Алиева. Президент Фонда Мехрибан Алиева неоднократно посещала это учебное заведение, в котором учатся дети, нуждающиеся в особой заботе, интересовалась созданными здесь условиями.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева послушала выступление детей в музыкальном классе школы.