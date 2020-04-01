Мехрибан Алиева поделилась в Instagram интересным постом - ВИДЕО

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своем аккаунте в Instagram интересным постом.
Report предлагает вниманию читателей указанный пост:
"Сегодня в небе над Абшероном парила стая журавлей. Журавли - символ здоровья, счастья, долголетия. Пусть Всевышний хранит азербайджанский народ и ниспошлет каждому из вас крепкое здоровье, счастье и долголетие!".
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