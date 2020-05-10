​Мехрибан Алиева поделилась публикацией о Гейдаре Алиеве

Мехрибан Алиева https://report.az/storage/news/56231bb1f0e1946f07a15c96b568de92/67ff5cdc-8f5a-4177-ab2b-143aa58c0ea7_292.jpg

"Сегодня 97-я годовщина со дня рождения Гейдара Алиева. Для мировых политиков он был мудрым и дальновидным политическим и государственным деятелем, для нашего народа – великим лидером, которому принадлежат неоценимые заслуги в развитии Азербайджана, для родных и близких – заботливым, добрым, искренним, любимым Человеком – другом, отцом и дедушкой. Сегодня Гейдара Алиева нет с нами, однако, память о нем всегда будет жить в наших сердцах".

Как передает Report, об этом Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева написала на своей странице в İnstagram.