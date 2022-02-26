Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с кончиной народного артиста Алибабы Мамедова

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи со смертью народного артиста Алибабы Мамедова.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с кончиной народного артиста Алибабы Мамедова.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Уход из жизни видного представителя азербайджанского мугамного искусства Алибабы Мамедова – большая, невосполнимая утрата для нашей культуры, для всего нашего народа. Он был настоящим Народным артистом, которого любили все, от мала до велика. Созданные им прекрасные песни, наряду с мугамами, искусным исполнителем которых он являлся, еще больше обогатили наше национальное музыкальное наследие. Добрая и светлая память об Алибабе Мамедове навсегда сохранится в сердце азербайджанского народа. Да упокоит Аллах его душу".