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Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Рамазан

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Рамазан Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в связи с праздником Рамазан поделилась публикацией в социальной сети Instagram.
Внутренняя политика
1 мая 2022 г. 19:12
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Рамазан

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в связи с праздником Рамазан поделилась публикацией в социальной сети Instagram.

Как сообщает Report, поделившись фотографиями с церемонии ифтар Мехрибан Алиева написала следующее: «Пусть Аллах примет ваш пост!».

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Версия на азербайджанском языке Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Ramazan bayramı münasibətilə paylaşım edib

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