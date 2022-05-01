Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Рамазан

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в связи с праздником Рамазан поделилась публикацией в социальной сети Instagram.
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником РамазанМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Рамазан Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в связи с праздником Рамазан поделилась публикацией в социальной сети Instagram.
Внутренняя политика
1 мая 2022 г. 19:12
https://static.report.az/photo/fb212e27-db35-3b9a-b453-ddbd06fe6e1f.jpg
Версия на азербайджанском языке Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Ramazan bayramı münasibətilə paylaşım edib