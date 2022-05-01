Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Рамазан

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Рамазан

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в связи с праздником Рамазан поделилась публикацией в социальной сети Instagram.

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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в связи с праздником Рамазан поделилась публикацией в социальной сети Instagram. Как сообщает Report, поделившись фотографиями с церемонии ифтар Мехрибан Алиева написала следующее: «Пусть Аллах примет ваш пост!». Подпишитесь на нашу страницу в Facebook