Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с кончиной Арифа Бабаева

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с кончиной Арифа Бабаева.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с кончиной Народного артиста Арифа Бабаева.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Уход из жизни видного представителя азербайджанского мугамного искусства Арифа Бабаева – невосполнимая утрата для нашей культуры, для всего нашего народа. Он был настоящим Народным артистом, которого любили все, от мала до велика. Мугамы, искусным исполнителем которых он являлся, еще больше обогатили наше национальное музыкальное наследие. Добрая и светлая память об Арифе Бабаеве навсегда сохранится в сердце азербайджанского народа. Да упокоит Аллах его душу".