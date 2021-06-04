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Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с гибелью работников СМИ в Кельбаджаре 4 июня.
Внутренняя политика
4 июня 2021 г. 20:48
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с гибелью работников СМИ в Кельбаджаре 4 июня в результате подрыва на мине.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"С чувством глубокой скорби и печали восприняла известие о гибели оператора Азербайджанского телевидения Сираджа Абышова, сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Магеррама Ибрагимова и заместителя председателя исполнительной власти по Сусузлугскому сельскому административно-территориальному округу Арифа Алиева, которые, выполняя свой профессиональный долг, подорвались на мине в Кельбаджарском районе. После окончания войны на минах, установленных армянскими оккупантами на освобожденных территориях, подорвалось более 140 человек. Из них 27 погибли. Ответственность за гибель невинных людей полностью ложится на военно-политическое руководство Армении. Несмотря на многочисленные призывы азербайджанской стороны предоставить карты минных полей, руководство Армении отказывается это делать, тем самым продолжая нарушать международное гуманитарное право и осуществлять политику террора против Азербайджана. К сожалению, призывы азербайджанской стороны к странам Минской группы ОБСЕ, а также в различные международные организации оказать давление на Армению в вопросе предоставления карт минных полей оказались безрезультатными. Все еще молчат международные неправительственные организации, позиционирующие себя как защитников прав журналистов. Азербайджанский народ – народ-победитель! Его не сломить и не запугать! Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Да упокоит Аллах их души! Пусть земля им будет пухом!"

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Kəlbəcərdə mülki şəxslərin minaya düşərək həlak olması ilə bağlı başsağlığı verib

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