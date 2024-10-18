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Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своем официальном аккаунте в Instagram публикацией в связи с 18 Октября - Днем восстановления независимости Азербайджана.
Внутренняя политика
18 октября 2024 г. 08:04
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своем официальном аккаунте в Instagram публикацией в связи с 18 Октября - Днем восстановления независимости Азербайджана.

Report представляет данную публикацию:

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü ilə bağlı paylaşım edib

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