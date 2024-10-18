Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своем официальном аккаунте в Instagram публикацией в связи с 18 Октября - Днем восстановления независимости Азербайджана.

https://static.report.az/photo/fbfdc797-b640-4284-802a-891f8e5e2de7.jpg https://static.report.az/photo/fbfdc797-b640-4284-802a-891f8e5e2de7.jpg Мехрибан Алиева