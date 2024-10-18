Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своем официальном аккаунте в Instagram публикацией в связи с 18 Октября - Днем восстановления независимости Азербайджана.
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости АзербайджанаМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своем официальном аккаунте в Instagram публикацией в связи с 18 Октября - Днем восстановления независимости Азербайджана.
Внутренняя политика
18 октября 2024 г. 08:04
https://static.report.az/photo/fbfdc797-b640-4284-802a-891f8e5e2de7.jpgМехрибан Алиева
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü ilə bağlı paylaşım edib